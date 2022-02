Este martes comenzaron a circular en redes sociales unas imágenes del atacante del Manchester City, Jack Grealish, en aparente estado de ebriedad. El video fue subido a TikTok y aparecen otros compañeros de equipo como Kyle Walker y Riyad Mahrez caminando cerca suyo.

La publicación se titula: "Jacky, demasiado borracho para entrar", y en el video también se escucha a alguien decir: "Jack estalló, no puede entrar, míralo, Jack estalló".

Las imágenes corresponden al centro de la ciudad de Manchester, específicamente afuera del bar Albert Scholss, una conocida bodega de cerveza bávara.

Según Dailymail, el City comunicó que el video fue tomado a las 8 pm del domingo, por lo que ninguno de sus jugadores estaba rompiendo el toque de queda, pues tenían el día libre.

Este martes el Manchester City se juntaba a entrenar para preparar el partido de mañana ante el Brentford por la Premier League.

El técnico del equipo, Pep Guardiola, se refirió escuetamente a lo ocurrido y le bajó el perfil, bromeando: 'Estoy tan molesto porque no me invitaron. No me gusta, espero que la próxima vez me inviten a cenar”.

Este incidente ocurre dos meses después de que Guardiola expulsara a Grealish y Phil Foden de un entrenamiento por "no presentarse a una sesión de recuperación en las condiciones adecuadas".