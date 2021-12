Manchester City cierra este año de gran manera, ya que llevan ocho triunfos al hilo en la Premier League, además son los punteros con 44 puntos. Sin embargo, no todo es color de rosas para los dirigido por Pep Guardiola, esto porque ocurrió un problema que no le gustó mucho al técnico español y decidió poner mano dura.

The Telegraph reveló una fotografía en la que aparece Jack Grealish y Phil Foden de fiesta durante la noche del martes tras la brutal goleada por 7-0 ante el Leeds United de Marcelo Bielsa. Claramente no es algo bueno para el estratega y el club, debido a las constantes advertencias de peligro por el alza en casos de Covid-19.

Guardiola fue categórico y aseguró que vigila de cerca a sus jugadores durante esta temporada festiva y quienes no actúen correctamente fuera del terreno de juego serán descartados para los partidos. Por lo que, Grealish y Foden tampoco jugaron ante Newcastle. Aun así, la advertencia se extendió a todo el plantel.

“En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y cuando fuera de la cancha no es apropiado, no van a jugar", lanzó sin pelos en la lengua el ex entrenador del Bayern Múnich y Barcelona.

Asimismo, confirmó que por esa misma situación ambos futbolistas ingleses no jugaron este fin de semana y permanecieron todo el encuentro sentados en la banca. "No fue rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy estos muchachos y no los otros", profundizó.

Los crecientes casos de coronavirus en el fútbol inglés, tienen en alerta a todos los equipos. Por lo que, un posible relajo por parte de los jugadores preocupa mucho a Pep Guardiola que por nada del mundo quiere arriesgarse. "Tenemos que estar concentrados todo el tiempo debido a las distracciones en la época navideña y todo lo que sucede", sentenció.