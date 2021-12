Jack Grealish sufre con las exigencias del Manchester City: "Algunos tardan un año en adaptarse, quizá me pase lo mismo"

Jack Grealish, en el último mercado de pases, se convirtió en el fichaje más alto de la Premier League tras fichar por el Manchester City procedente del Aston Villa. Sin embargo no ha podido deslumbrar y reconoce que ha sido muy difícil su llegada al conjunto dirigido por Pep Guardiola.

El mediocampista creativo de 26 años cumple sus primeros seis meses como jugador de cuadro Ciudadanos que pagó 117 millones de euros por su traspaso a Los Villanos. Luego de ser el capitán y realizar brillantes actuaciones en Villa Park.

Aún así, Grealish aún no puede despegar en el equipo de Guardiola, donde sólo suma tres goles y ha brindado tres asistencias en 20 partidos disputados. En entrevista con Sky Sports el volante ofensivo se refirió a su pobre desempeño en el Manchester City.

"Hasta ahora lo he hecho bien, pero tengo más para dar. Ha sido mucho más difícil de lo que pensaba. Todavía estoy aprendiendo y adaptándome. He oído que algunos tardan un año en adaptarse, quizá me pase lo mismo. El año que viene quiero marcar más goles", confieza Grealish que promete mejorar.

Aún así el jugador expresa que se siente abrumado con todo lo que conlleva ser parte de la institución. "Es una locura porque el nivel de exigencia aquí es muy alto dentro y fuera del campo. Es increíble y por eso han tenido tanto éxito a lo largo de los años", asegura.

Además, siente una presión extra por la alta suma que desembolsó el cuadro Ciudadano por hacerse con sus servicios. "Tener un precio de 100 millones de libras significa que cuando pasas por una racha de sequía la gente se pregunta si vales el dinero: ¿Dónde están sus goles? ¿Dónde están sus asistencias?. Lo entiendo, pero tengo que ver como un privilegio que el club haya querido gastar tanto dinero en mí, y espero poder devolvérselo con goles y trofeos", afirma.

De igual forma, cabe destacar que hace poco quedó relegado al banco de suplentes por un acto de indsciplina junto a su compañero Phil Foden previo al partido ante Leeds de Marcelo Bielsa. Sin embargo, puede recuperar terreno en el once estelar cuando este domingo al medio dia por el Boxing Day se enfrenten al Leicester City.