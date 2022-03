Vicepresidente del Jorge Wilsteramann no quiere ver ni en pintura a Miguel Ponce: "Nos equivocamos al traer este cuerpo técnico"

El entrenador chileno Miguel Ponce no lo pasa bien al mando técnico del Jorge Wilstermann de Bolivia. Si bien el Aviador logró instalarse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el vicepresidente del club, Renán Quiroga, entró en guerra hace varias semanas contra el Chueco por el juego del equipo en las últimas derrotas.

“Tenemos un equipo con varias figuras, una planilla muy alta, creo que lo que está fallando es la parte técnica”, dijo el vicepresidente del cuadro de Cochabamba.

Renán Quiroga incluso agregó que “creo que nos hemos equivocado al traer este cuerpo técnico, ya que desde un inicio del campeonato ha demostrado muchas falencias y no ha ido cambiando, sigue jugando de la misma manera y no hay una mejora en todo el tiempo que está acá”.

Las palabras de Quiroga recogidas por el diario Los Tiempos de Bolivia encontraron respuesta de Miguel Ponce: “el presidente (Grover Vargas) es el que manda y él habló otra cosa. He conversado con los dirigentes, con los que siempre me relaciono y me aclararon toda la situación”, dijo el DT.

Ponce sentenció que “la hinchada tiene todo el derecho de pedir que se juegue mejor, pero lo vuelvo a decir: el primer objetivo está cumplido, que es el deportivo en la Copa Sudamericana e incluso económico, porque ayuda mucho al club”.

Miguel Ponce arribó a Jorge Wilstermann este 2022 tras dirigir el año pasado a Deportes La Serena. En Bolivia había dirigido anteriormente a San José y Blooming.

El Wilstermann vuelve a la cancha este sábado 2 de abril como local contra Real Tomayapo, con la misión de dejar atrás las derrotas contra Aurora en el torneo local y ante Guabirá en la revancha por Copa Sudamericana.