Ver EN VIVO Juventus vs Sampdoria por la Serie A de Italia

Otra fecha de la liga italiana y con una Juventus que viene estirando y estirando una celebración que nunca llega. Y a pesar de la última caída entre semana, este domingo tendrán una nueva oportunidad de campeonar.

El tramo final de la Serie A ha estado de locos y la Juve no ha podido confirmar su noveno Scudetto a pesar de la gran ventaja. La irregularidad tanto de ellos como de sus perseguidores no les ha hecho dar el paso definitivo, aunque aún tienen la primera opción.

Con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo (Inter) que ya jugó su partido de esta fecha 36, la Vecchia Signora podría asegurar su corona este domingo cuando reciba a la Sampdoria, siempre y cuando gane.

En caso de igualar o perder, Cristiano Ronaldo y compañía deberán nuevamente esperar, tropiezo que podría acercar un poco más al elenco de Alexis Sánchez.

Cristiano se encontrará con el rival al cual le marcó un golazo en la primera rueda. (Foto: Getty)

Duelo que tiene a una Sampdoria que no se juega mucho. Eso si, tiene una historia reciente con CR7 en el partido de ida de la Serie A, cuando el portugués marcó un increíble gol de cabeza.

Con este panorama, en esta fecha podría haber campeón del Calcio, o como viene siendo costumbre, guardar todas las emociones para la próxima semana.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia jugarán este domingo 26 de julio a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia será transmitido en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Si buscas un enlace para ver en vivo y en línea Juventus vs Sampdoria por una nueva fecha de la Serie A de Italia, puedes hacer lo en ESPN Play.