Ver EN VIVO Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de la Copa Italia

Esta semana está marcada por los regresos. Si primero será La Liga en España la que vuelva a la actividad, para este viernes tendremos Copa Italia y su etapa de semifinales, donde uno de los compromisos será un deletite para el hincha del futbol: Juventus vs AC Milan.

La poderosa Vecchia Signora de Cristiano Ronaldo y compañía desafiará en la semifinal de vuelta al Milan de Zlatan Ibrahimovic, quién no estará por lesión, en un choque imperdible para los fanáticos y sobre todo tras meses sin ver futbol italiano.

En uno de los países donde asotó más fuerte el coronavirus, Italia se prepara para volver con la actividad deportiva y con extremas medidas de seguridad, por lo que los futbolistas deberán cuidarse bastante para seguir el ejemplo de la Bundesliga.

Cristiano, quien marcó en el duelo de ida, volverá para intentar llevar a la Juve a la Final. Mientras que los Rossoneros no podrán contar con Zlatan Ibrahimovic. (Foto: Getty)

Y para este regreso serán las semifinales de vuelta de la Copa Italia, con el primer duelo Juventus vs AC Milan para este viernes y Napoli vs Inter de Milán para este sábado.

Y en esta vuelta nada está dicho, ya que fue un 1-1 en el partido anterior en el San Siro, por lo que ambos deberán ganar para avanzar a la final, aunque al elenco de CR7 también le sirve el 0-0.

�� Maurizio Sarri habló sobre el regreso del fútbol, la condición de los jugadores y mucho más.



➡️ https://t.co/XoTeUOPWcu pic.twitter.com/yab0Lb3ZIk — JuventusFC (@juventusfces) June 10, 2020

En caso de igualdad nuevamente por un gol, serán los penales y sin tiempo extra lo que defina al vencedor.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia?

Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia jugarán este viernes 12 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia?

Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia será transmitido en vivo por DirecTV Sports y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia?

Si buscas un link para ver en vivo y online Juventus vs AC Milan por la semifinal de vuelta de al Copa Italia, podrás hacerlo en DirecTV GO.