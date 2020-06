Ver EN VIVO Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A

Este martes se jugará la fecha 29 en la liga italiana y tendrá a la Juventus, club encaminado al título, visitando al Genoa.

La Serie A está bastante interesante con la pelea por quién será campeón entre la Vecchia Signora y la Lazio, equipos separados por cuatro puntos en la tabla y con la primera opción para el cuadro de Cristiano Ronaldo.

Y para esta jornada la Juve podría tener un tranquilo triunfo, considerando que se verá las caras con el Genoa, equipo que está en la 17° ubicación de la tabla.

Los cracks de Juventus tienen a la Lazio como único competidor en la liga, equipo al que enfrentarán en unas semanas más. (Foto: Getty)

Además, el equipo dirigido por Maurizio Sarri ya está pensando en la próxima temporada. Es por ello ya cerraron el traspaso de Arthur, mediocampista que juega en Barcelona y será intercambiado por Miralem Pjanic.

�� Alle 15 sarà online su Genoa Channel l’intervista a Iago #Falque. pic.twitter.com/blcrjGQuRw — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 28, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A?

Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A jugarán este martes 30 de junio a las 15:45 horas de Chile.



Televisión: ¿Quién transmite en vivo Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A?

Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A será transmitido en vivo por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online Genoa vs Juventus por una nueva fecha de la Serie A, podrás hacer lo en ESPN Play.