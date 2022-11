Las ligas de fútbol en el Viejo Continente entrarán en receso por el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo la Liga de España una de las que se despide esta semana con el desarrollo de la jornada 14, fecha donde Real Betis de Pellegrini y Bravo visitará Mestalla para desafiar al Valencia de Edinson Cavani.

¿Cuándo juega Real Betis y Valencia por la jornada 14 de la Liga de España?

Real Betis enfrenta como visitante al Valencia en Mestalla este jueves 10 de noviembre a las 16:00 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV al Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo?

El partido será transmitido por TV en la señal de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la jornada 14 de la Liga de España?

Para ver en vivo el encuentro por La Liga, podrás hacerlo vía streaming a través de DirecTV GO.

¿Cómo llega Real Betis a la jornada 14 de la Liga de España?

Real Betis llega a este encuentro ante el Valencia con un buen presente deportivo. El equipo del Ingeniero Pellegrini rescató un valioso punto en el empate a uno ante el Sevilla de Jorge Sampaoli en una nueva edición del derbi sevillano, partido que tuvo al Betis ganando hasta el minuto 81, sin embargo, desde el 49’ jugaba con dos hombres menos por las expulsiones de Fekir (45’) y Borja Iglesias (49’).

Este resultado dejó a Pellegrini y compañía en el 5° puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos, los mismos que el Athletic Club de Bilbao (3°) y el Atlético de Madrid (4°).

Además, este partido marcará el último desafío en la Liga de España para el conjunto betico previo a viajar a nuestro continente para enfrentarse a River Plate y Colo Colo en dos oportunidades, no obstante, uno de los que no vendrá a jugar a Chile será Claudio Bravo, el portero no estará ante el equipo que lo vio nacer, producto de que fue citado por Eduardo Berizzo para unirse a la selección nacional para los duelos con Polonia y Eslovaquia correspondientes a la fecha FIFA.

Tabla de posiciones de la Liga de España: