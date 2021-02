Thomas Rodríguez se despide de Unión La Calera y alista su llegada a Universidad de Chile

Thomas Rodríguez anunció su partida de Unión La Calera tras dos años y medio en el club y se prepara para cumplir uno de sus grandes sueños en el fútbol: jugar en Universidad de Chile.

El hijo del ídolo azul, Leonardo Rodríguez, llegó a completo acuerdo con los Azules para ser su sexto refuerzo y está a detalles de ponerse a las órdenes de Rafael Dudamel. En más de una ocasión, Thomy declaró abiertamente que su sueño era jugar en la U tal como lo hizo su padre en los '90.

A través de sus redes sociales, el volante se despidió de los hinchas de Unión La Calera: "Dos años y medio inolvidables. Momentos únicos e imborrables. Planteles comprometidos con los que logramos las mejores campañas de la historia. Gracias a cada persona con la que me toco compartir. Cada uno me hizo crecer y me ayudó día a día a ser mejor persona. Gracias a los hinchas por al apoyo desde el primer día. Este club siempre tendrá una parte de mi corazón. Hasta siempre @ulc_oficial".

Rafael Dudamel mira con buenos ojos la buena sociedad que tiene con Yonathan Andía por el sector derecho, así que sólo faltan detalles para que la U oficialice a Tomy Rodríguez, que salvo por una situación muy inesperada, se sometará a los exámenes médicos previos y se convertirá en nuevo jugador azul.

De concretarse, Thomas Rodríguez sería el sexto refuerzo de la U para el 2021 junto a Marcelo Cañete, Nahuel Luján, Cachila Arias, Yonathan Andía y Mario Sandoval.