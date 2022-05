Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 6 de la Copa Sudamericana

La última chance se jugará Unión La Calera este martes. Los Cementeros recibirán a Católica de Ecuador con la obligación de ganar, además de esperar que Santos no sume de a tres ante Banfield en Brasil, para así clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana.

Una tarea que parece compleja, considerando que tanto los ecuatiorianos y argentinos ya no tienen chance alguna de avanzar de ronda y es bastante probable que no jueguen con todos sus titulares en una competencia donde no están peleando por nada.

Pero Calera quiere, al menos, vengar su escandalosa derrota sufrida ante Santos la semana pasada, donde fue víctima de un pésimo arbitraje y terminó cayendo por 1-0 en el minuto 90+12' de partido. Para hacerlo, necesita ganar por más de dos goles y esperar a que Santos empate o pierda ante Banfield.

La rotación, en el caso de Universidad Católica de Ecuador parece mucho más factible. La UC ecuatoriana está segundo en su campeonato, peleando palmo a palmo por llevarse la primera fase del torneo, por lo que es muy probable que no arriesguen a sus titulares en el viaje a Chile.

Día y hora: ¿Cuándo juega Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador?

Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador juegan este martes 24 de mayo a las 18:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador?

Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador será transmitido por ESPN, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador?

Unión La Calera vs Universidad Católica de Ecuador será trasmitido en vivo vía streaming a través de la plataforma de STAR+.