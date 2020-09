Tottenham vs Chelsea: Día, hora y TV para Ver EN VIVO el duelo por los octavos de final de la Carabao Cup

Un partido de aquellos se vivirá este martes en Inglaterra, específicamente en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, cuando por la Copa de la Liga se enfrenten en la ronda de octavos de final el Tottenham vs Chelsea.

Duelo de proporciones vivirán los Spurs de The Special One, que han tenido un par de resultados irregulares en el comienzo de la Premier League. Derrotas con Everton en el debut y en la última fecha empate con Newcastle no han logrado el inicio perfecto que esperaban de los dirigidos por Mou. Eso sí, tuvieron una gran goleada frente al Southampton, todo esto mientras se acerca la puesta a punto de Gareth Bale.

Por el lado de los Blues, los fichajes galácticos tampoco han resultado del todo bien en la liga inglesa y que los tiene octavos, justamente igualados en puntos con el Tottenham. La presión es fuerte en Londres y que los dirigidos por Frank Lampard aún no demuestran en plenitud con los cracks que contrataron este periodo.

Partidazo y que tendrá a ambos queriendo demostrar su poderío en un duelo que perfectamente podría ser una final. Quien gane avanzará a cuartos de la Carabao Cup, quien pierda sumará críticas de acuerdo a sus millonarios planteles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Chelsea por Carabao Cup?



Tottenham vs Chelsea jugarán este martes 29 de septiembre a las 15:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Tottenham vs Chelsea?



Tottenham vs Chelsea será transmitido en vivo por TV por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Tottenham vs Chelsea?



Si buscas un link para ver en vivo y online Tottenham vs Chelsea, podrás hacerlo en ESPN Play.