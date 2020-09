José Mourinho y su emotivo gesto en conferencia: cumple el sueño del padre fallecido de un periodista

José Mourinho fue coprotagonista de un bonito momento en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves entre el Tottenham como visita frente al Shkendija de Macedonia por la Europa League.

Terminada la conferencia, y apenado porque no alcanzó a realizar una pregunta, un periodista local le contó a Mou que su padre fallecido era un gran admirador suyo y de paso le solicitó al DT del Tottenham cumplir un sueño en nombre del progenitor.

“Tengo que preguntarte algo en nombre de mi padre: primero, un saludo de su parte, él ahora está en el cielo. En una de las ocasiones en las que estaba muy enfermo me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de verte te pidiera una foto conmigo porque él siempre me contaba que me criaba como tú lo haces con tus jugadores”, sostuvo el periodista.

Agregó que “él tenía un gran respeto por ti. Esa foto la encuadraré y la pondré en su lugar de descanso eterno. Entonces, si el partido va bien para ti y tu equipo, ¿me dejarías hacer eso?”.

Y la emotiva respuesta de Mourinho no se hizo esperar: “la foto no tiene nada que ver con el resultado. La foto está hecha, la haremos”, contestó Mou.

Añadió que “si puedes venir al hotel antes del partido quizá será más fácil. Si es después del partido, pues después del partido. No tiene nada que ver con el resultado”.

El luso sentenció que “el placer será mío por tomarme la foto contigo. Un honor y mi respeto para tu padre que sentía eso hacia mí. No lo merezco, pero lo agradezco”.