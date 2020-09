"All or Nothing: Tottenham Hotspur": El documental que exhibe la última campaña del equipo inglés

Amazon Prime Video cada mes sorprende con sus diferentes estrenos de películas y series, y esta vez no fue la excepción. Según informaron desde la plataforma de streaming, ya está disponible los tres primeros capítulos del documental "All or Nothing: Tottenham Hotspur".

La serie, que cuenta con la narración del actor Tom Hardy, muestra la última temporada del equipo inglés a cargo del argentino Mauricio Pochettino, con el mayor logro del club que fue llegar a la final de la Champions League en 2019, hasta la llegada del técnico José Mourinho .

En el registro el espectador podrá ver todas las partes donde se gesta el club, desde el vestuario hasta el restaurante donde se relajan los jugadores después de cada encuentro.

Si bien en la película se trata de dar detalles de cómo los jugadores de los Spurs fueron adaptándose a los cambios tras la llegada de Mou, sin querer el documental convierte al técnico portugués como protagonista. Esto provoca que los fanáticos del Tottenham puedan redescubrir al entrenador, ya sea su relación con los jugadores, su manera de ser y sus métodos de trabajo.

En ella también se puede ver situaciones tan curiosas y personales como escuchar críticas de la prensa o una reunión íntima con el capitán del Tottenham, Harry Kane, donde declara abiertamente que esta plantilla es mejor que la que tuvo en el Manchester United. En otras palabras, Mourinho se convierte en la estrella de la serie.

De izquierda a derecha, el entrenador del Tottenham J osé Mourinho y los futbolistas Hugo Lloris, Heung-Min Son, Lucas Moura y Dele Alli durante la presentación del documental sobre el equipo. Foto: Getty Images

