"The Boys", "Grey’s Anatomy" y "Buffy": Amazon Prime Video saca artillería pesada para sus estrenos de septiembre

Mientras Netflix ya anunció una potente cartelera de estrenos, Amazon Prime decidió sacar a relucir una artillería pesada de títulos para renovar su catálogo en septiembre.

En primer lugar llegará la segunda temporada de "The Boys", para continuar la historia de los superhéroes corruptos que buscan aprovecharse del pueblo por medio de una fachada corportiva, mientra un grupo les da caza a la espera de que den un paso en falso.

Con éxito probado y una gran cantidad de episodios, los fanáticos estará felices de la saber que las 16 temporadas de "Grey's Anatomy", o sea el recorrido completo que va hasta ahora de la serie, estará también disponible en la plataforma.

Por otro lado, también aparece un clásico de las series juveniles de los noventas "Buffy", que llegará con sus siete temporadas y protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

También llegarán las 12 temporadas de "Bones" y el segmento de la serie de terror "American Horror Story: 1984".

En tanto, entre las películas que debutan en el servicio están "Venom", "The Lego Movie" y "Teen Titans Go! To The Movies".

A continuación un listado con los estrenos destacados de Amazon Prime Video para septiembre de 2020:

SERIES



1 de septiembre: Las 7 temporadas de "Buffy"

4 de septiembre: Segunda temporada de "The Boys"

6 de septiembre: Tercera temporada de "Young Sheldon"

15 de septiembre: 12 temporadas de "Bones"

15 de septiembre: 16 temporadas de "Grey’s Anatomy"

15 de septiembre: Quinta temporada de "Fear the Walking Dead"

20 de septiembre: "American Horror Story: 1984"

25 de septiembre: Las dos primeras temporadas de "Tell me a Story"

PELÍCULAS



8 de septiembre: "Venom"

12 de septiembre: "The Lego Movie"

14 de septiembre: "La Monja"

15 de septiembre: "Life"

18 de septiembre: "Teen Titans Go! To The Movies"

19 de septiembre: "Tag"

20 de septiembre: "The Hunger Games: Mockingjay"