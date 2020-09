Gareth Bale: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho en el Real Madrid"

Después de no ser tomado en cuenta por Zinedine Zidane para la parte final de la temporada pasada, Gareth Bale salió del Real Madrid y regresó al Tottenham de Inglaterra después de seite años.

El galés no entraba en los planes de Zizou y era más común verlo en la banca de suplentes que en la cancha. Es por esto que la directiva merengue optó por cederlo a préstamo a los Spurs y esperar una mejor en su rendimiento para cuando vuelva.

En conversación con Sky Sports, Bale admitió que no se arrepiente de nada de su paso por el Real Madrid: "Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quién sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa".

Además, se refirió a las constantes críticas que recibía de la parcialidad merengue: "Tienes que aprender a enfrentarte a situaciones en las que te ves involucrado, y, obviamente, yo he estado bajo situaciones de una inmensa presión. Ha habido gente que me ha silbado dentro del estadio".

"He aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, a no tomarlas demasiado en serio ni demasiado a pecho, así que vivo con ello. Es fútbol, algo que te encanta practicar y en lo que simplemente tienes que dar lo mejor de ti mismo. A veces eso es lo único que puedes hacer", afirma el nuevo refuerzo de los Spurs.

Bale no quiere esperar más y solo desea entrar a la cancha a defender al Tottenham de Jose Mourinho: "Yo lo que quiero es sumar a todo eso e intentar dar un poquito más al equipo. Hay que intentar progresar y seguir avanzando en la buena dirección. Solo quiero jugar, ponerme otra vez la camiseta de los Spurs".

"Es una decepción muy grande que los aficionados no vayan a poder estar ahí para mi primer partido, porque siento que me habrían dado una bienvenida increíble. Aun así, ahora lo único que quiero es jugar al fútbol, jugar con el equipo, y hacerlo lo mejor posible individual y colectivamente para que tengamos una gran temporada", cerró.