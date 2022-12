Toni Kroos sacó risas en redes sociales con una curiosa respuesta al impase protagonizado por la periodista Cristina Cubero en el programa español El Chiringuito. La historia es así:

El panel de El Chiringuito comentaba lo que fue el Mundial de Qatar 2022 y dieron paso a analizar las grandes decepciones o “jugador bluff” de la cita planetaria. Ahí fue cuando la periodista consideró al brasileño Vinícius Júnior y el germano Toni Kroos.

“Hay muchos: Yo pondría a Vinícius (Júnior). No, a Pedri no, yo creo que de la selección (no ha sido el peor). Pondría a cualquiera de Alemania: (Toni) Kroos”, sostuvo, mientras los compañeros le recordaban que el germano no estuvo con su selección en la Copa del Mundo.

“Sabía que alguien me iba a echar la culpa”, comentó el mismo Toni Kross junto a un emoji de carcajadas en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que Toni Kroos renunció a la selección alemana en julio de 2021 tras quedar eliminados de la Eurocopa 202 en los octavos de final frente a Inglaterra (2-0).

Alemania quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la fase zonal. Los germanos terminaron terceros en el Grupo E con 4 puntos por detrás de Japón (6) y España (4). La selección teutona perdió con Japón (1-2), empató frente a España (1-1) y venció a Costa Rica 2-4 en final paralelo y de infarto con la victoria de Japón contra España (2-1).