España es un verdadero polvorín tras la sorpresiva eliminación de su seleccionado ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Pese al buen inicio del equipo de Luis Enrique en el torneo, el conjunto español fue incapaz de mejorar lo hecho en Rusia 2018 y tempranamente armó maletas tras empatar 0-0 y caer en los lanzamientos penales.

Obviamente que si había un programa donde iban repasar en duros términos este fracaso en tierras qataríes, ese tenía que ser El chiringuito de Jugones, donde su presentador, el reconocido Josep Pedrerol, la cayó con todo a Luis Enrique y compañía.

“Somos el hazmerreír en todo el mundo. La perspectiva de la distancia siempre ayuda a conocer mejor las cosas que pasan aquí y nos ayudará mucho a saber lo que dicen fuera de una selección con mucho toque, poca llegada y ninguna efectividad”, partió diciendo Pedrerol.

En ese sentido sostuvo que “me quiero quedar con unas frases que me llaman la atención como, por ejemplo, Ferrán Torres: 'El fútbol ha sido injusto con nosotros una vez más'; Unai Simón: 'Hemos sido superiores los 120 minutos'. Rodri: 'Esperábamos once tíos atrás, siempre nos juegan así'; Marcos Llorente: 'Tanto en la Euro como en el Mundial no han sido capaces de echarnos en 120 minutos, algo estaremos haciendo bien'. ¿En qué mundo viven?”

La editorial de Josep Pedrerol en el Chiringuito tras eliminación de España:

“Es un día en el que no me apetece mucho hacer sangre de nada, pero han sido días complicados para aquellos que criticábamos lo que no nos gustaba, para aquellos que decíamos lo que no nos parecía bien, para aquellos que decíamos que la segunda parte ante Alemania fue mala y peor ante Japón y que no había autocrítica, que no había que 'stremear' cuando jugaban Francia o Brasil ayer”, agregó.

Para cerrar Pedrerol señaló que “aquellos que decían que todo iba bien, ¿qué decís ahora? Las críticas cuando las cosas no han acabado, las críticas cuando hay solución, esas son las críticas que yo entiendo como positivas y son las que hemos hecho en este programa desde el primer día. Criticar a Luis Enrique y a los jugadores no es ir contra España; hacer autocrítica es ir a favor España porque lecciones de españolismo ninguna”.

Tomás Roncero quemó todo en El Chiringuito:

España comenzó el Mundial de Qatar 2022 goleando inapelablemente a Costa Rica por 7-0. Increíblemente, no pudieron sostener ese rendimiento tras empatar con Alemania y caer ante Japón, avanzando segundos de su grupo con apenas cuatro puntos.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22.