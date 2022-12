La selección española es protagonista de una sabrosa polémica tras la clasificación con angustia y apenas a los octavos de final de Qatar 2022, con derrota ante Japón por 2-1 en la tercera fecha del Grupo E y sólo mejor diferencia de goles que la eliminada Alemania.

Tras el duelo el deté Luis Enrique manifestó que nunca se enteró que por algunos minutos fue España la que estaba eliminada con el triunfo parcial de Costa Rica que finalmente los germanos revirtieron.

“¿Que hemos estado eliminados por un momento? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me hubiese enterado me da un infarto”, dijo Luis Enrique en conferencia de prensa.

Sin embargo, el popular programa español El Chiringuito deja de mentiroso a su entrenador, asegurando que no hay opciones para que Luis Enrique no se enterara del fracaso que pesó sobre la selección ibérica por algunos minutos.

“Estaban todos los jugadores del banquillo de España dados vuelta, en vez de mirar al terreno de juego miraban a donde estaban sus familiares y aparte otro detalle: Rafael Pol (ayudante del técnico) se acercó en varias ocasiones, que ahí no sabemos que le dijo, porque estaban haciendo cambios. Pero en momentos el videomarcador, cada vez que había goles en ambos partidos, mostraban la tabla de posiciones”, informaron.

El panel del Chiringuito agregó que “entonces esto que dice Luis Enrique no se sostiene. (…) Aparecía la clasificación en tiempo real y salía que estabas fuera”. Sentenciaron que “ahí te das cuenta que Luis Enrique lo tenía que saber seguro”.

En su cuenta de Twitter, el programa publicó junto al video: "¿mintió Luis Enrique? Juanfe Sanz Pérez y Julio Suárez revelan que en el estadio se emitía la clasificación de grupo cuando había goles. Por tanto, sí sabría que España estuvo eliminada".

