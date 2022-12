El polémico partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, que terminó con la Albiceleste celebrando en la cara de los neerlandeses, sigue dejando reacciones. Los festejos no cayeron nada bien en el resto del mundo, donde varios han criticado la actitud argentina ante el triunfo.

Para sumarse a las críticas, desde el programa El Chiringuito TV salió un gran detractor de la selección argentina. Se trata del periodista Juanma Rodríguez, quien aseguró que su gran deseo es que Crocia golee y humille Argentina en semifinales y, si esto no ocurre, que lo haga Francia en una hipotética final.

"Espero y deseo que Croacia les meta cuatro. Y si Argentina tiene la fortuna de pasar a la final... que sea Francia la que les meta seis. Si Croacia les mete cuatro, lo que me gustaría es que Luka Modric hiciera esto (la celebración en la cara), aunque es un imposible", comentó Rodríguez.

"Me parece impresentable, no se puede defender todo", añadió sobre la celebración. "Esto es el anti fútbol y el anti fair play. Yo ya deseaba que les metan cuatro, pero con lo del viernes reconvirtieron al planeta tierra y en semifinales va a ser un Argentina contra el resto del mundo", siguió.

"Croacia debería sacarse su camiseta y usar una de la ONU, porque están defendiendo al resto del mundo. ¡El karma existe y les va a pasar!", dijo Rodríguez, desatando indignación en suelo argentino. Sin embargo, horas después demostró no estar para nada arrepentido. "Me equivoqué, no quiero que les metan cuatro, quiero que sean siete", sumó.

