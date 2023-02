El capitán del Chelsea y seleccionado brasileño no puede creer que Julián Álvarez haya quedado séptimo en la elección de los premios The Best y dejó caer un irónico comentario a través de sus redes sociales.

Thiago Silva ironiza con el 7° lugar de Julián Álvarez en los The Best: "Es una broma que esté"

Thiago Silva no vive días fáciles. En el derbi ante el Tottenham Hotspur, el defensor del Chelsea sufrió una lesión en la rodilla a raíz de que Harry Kane le cayó encima en una jugada ofensiva de los pupilos de Antonio Conte, que le dieron otro golpe más a los Blues de pésima temporada en la Premier League.

A raíz de aquella lesión, el experimentado defensor central brasileño estará de baja al menos cinco semanas, pues sufrió daño en algunos ligamentos. Además de todo eso, que no es bueno, el ex zaguero del AC Milan tampoco quedó muy contento con la elección de los premios The Best.

En la ceremonia, que tuvo a Argentina como gran ganadora, hubo uno de los 10 elegidos en el ranking que sorprendió mucho al marcador que debutó en el primer equipo del Juventude y, tras eso, fichó en el Porto de Portugal, aunque sólo tuvo minutos en el equipo B.

Se trata de la ubicación de Julián Álvarez, el delantero del Manchester City, quien obtuvo el séptimo lugar en las preferencias por este reconocimiento que Lionel Messi ganó por segunda vez en su exitosísima carrera. "Es una broma que esté allí", afirmó Thiago Silva en respuesta a unos elogios para la Araña, quien llegó a la élite de Inglaterra desde River Plate de Argentina.

Por supuesto que el ex zaguero del AC Milan de Italia y el PSG de Francia se refería a los insuficientes méritos que cree que el campeón del mundo con la Albiceleste hizo para meterse en el top ten, aunque no es por odio a los argentinos, pues en su rol de capitán del Chelsea ya le dio todo su respaldo a Enzo Fernández. Pero así quedó el ranking y no hay mucho más que hacer.