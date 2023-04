Taty Castellanos quiere selección y conocer a Messi: "Es un sueño que no me lo quita nadie"

Valentín Castellanos hizo noticia mundial esta semana. El delantero que Universidad de Chile desechó en 2017 le hizo cuatro goles al Real Madrid con la camiseta del Girona e inscribió su nombre en la historia del fútbol español y el selecto grupo de jugadores que le han hecho un póker a los merengues.

Ahora, argentino de 24 años se ilusiona con ser convocado por Lionel Scaloni para la selección. En conversación con el medio trasandino Olé, el ex azul afirmó que quiere vestir la Albiceleste (ya lo hizo con la Sub 23) y habló de la chance de compartir con Lionel Messi.

"A mí el sueño de jugar en la selección no me lo quita nadie. Es lo más lindo que te puede pasar. Tuve la posibilidad de jugar en la Sub 23, de ponerme la camiseta de la selección, y fue una de las cosas más lindas que me pasó en el fútbol", comentó Castellanos.

"Imagínate estar ahí con los campeones del mundo. Eso es una motivación extra. Pero no quiero que nadie me regale nada, que si mañana me toca estar ahí representando a la Selección pueda llegar de la mejor manera, poder llegar en forma y afianzarme para estar bien con el grupo y el equipo", continuó.

Sobre conocer a Messi, ya sea como rival si se concreta su regreso al Barcelona o como compañero en la selección, Castellanos afirmó que "sería algo muy lindo. Sería increíble que se dé todo lo que se está rumoreando para que vuelva al Barcelona. Creo que también le haría muy bien a él".

"La Liga va a crecer mucho y, también, la motivación del resto de los equipos para jugar contra el Barça por Messi. En el vestuario, en la ciudad, se habla sobre la chance de que venga. No sé cómo estará su situación, pero seguramente va a hacer lo que a él le haga feliz", comentó.

"No siempre se hacen cuatro goles"

Sobre sus cuatro goles al Real Madrid, Castellanos confirmó que se llevó la pelota, pero no cambió la camiseta con ningún merengue. "No se hacen siempre cuatro goles. Me llevé las dos camisetas. Una se la voy a mandar a mi mamá y a mi hermana, en Mendoza. Y la otra me la voy a quedar", comentó.

"Mis compañeros están muy felices. Me han estado mandando mensajes, memes. Uno lo disfruta muchísimo. El DT también habló muy bien de mí. Estoy muy agradecido con ellos. Y en cuanto a los jugadores del Madrid, saludé a Militao. Me gusta mucho. Es un futbolista con mucha calidad", sumó.

Sobre los clubes donde ha estado, Castellanos afirmó que "se evaluán un montón de cosas. El haber estado en los tres clubes del Grupo City también fue por eso, por el estilo de juego, por cómo necesitan a un 9 que maneje los espacios como yo los manejo. El día de mañana, si me toca estar en otro lado, tengo que ver bien en qué lugar podría crecer, con qué entrenador, con qué equipo".

"Soy muy joven y quiero seguir creciendo. Te pueden llegar muchas ofertas, pero uno tiene que evaluar cuáles te sirven en lo futbolístico. No pensar tanto en el dinero. He tenido oportunidades para irme por mucho dinero a otros lugares y no he ido para poder jugar en un lugar donde pueda crecer", cerró.