Las FARC le contestan a Florentino Pérez por su teoría de la pirámide: "Le tira un poco de migajas a los pobres"

Este lunes Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la Superliga, acudió al programa El Chiringuito de la televisión española e intento defender la realización de la polémica competición de los doce clubes.

"Una de las bazas por las que nosotros hacemos esto es para salvar el fútbol, salvarlo en general", dijo el dirigente, quien apeló a la "ley del chorreo" para explicar que gracias a una "pirámide", el dinero también caerá a los clubes más modestos.

"Hay partidos de escasa calidad. Un Barcelona-Manchester es más entretenido que un Manchester contra un equipo más modesto de Champions. ¿Qué demanda el mundo entero? Tenemos fans en el mundo entero. Eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... pero si no se genera el dinero, no existe", señaló Florentino.

"El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos", añadió.

FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/7KtSUnSi8a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

Sin embargo al partido Comunes de Colombia, fundado por ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y anteriormente denominado FARC, no le gustó para nada la teoría de la pirámide.

"Florentino Pérez dice que el fútbol es una pirámide en la que en la medida que a los equipos ricos les va bien, le tiran un poco de migajas a los pobres y así todos están contentos. Sin tapujos explicó lo que es una 'superliga' que no tiene nada que ver con el fútbol", señaló el partido en sus redes sociales.