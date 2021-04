Florentino apela a la ley del chorreo: "Esto es una pirámide, si los de arriba tenemos dinero, luego caerá para todos"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, se presentó en el programa El Chiringuito de la televisión española y habló por primera vez de todos los detalles del nacimiento de la competición.

"Siempre que hay un cambio, siempre hay gente que se opone, ¿Qué tiene de atractivo? Que juguemos entre los grandes, la competitividad, se generan más recursos. Hacemos esto para salvar el fútbol que es un momento crítico", comenzó Florentino.

El dirigente cree que el fútbol ya no es interesante para los jóvenes: "El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos fans en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse".

Asimismo, aseguró que el dinero también le llegará de alguna forma a los clubes que no estén en la Superliga: "Hay partidos de escasa calidad. Un Barcelona-Manchester es más entretenido que un Manchester contra un equipo más modesto de Champions. ¿Qué demanda el mundo entero? Tenemos fans en el mundo entero. Eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... pero si no se genera el dinero, no existe".

Asu vez, dijo que el nuevo formato de la Champions League no es atrcativo: "Ellos han presentado un formato que nadie lo entiende y dicen que van a empezar en 2024 que en 2024 estamos muertos. Que hay clubes que han perdido cientos de millones".

Dice que las amenazas de la UEFA sobre la incapacidad de los jugadores que participen en la Superliga de defender a sus selecciones, señaló: "Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso (las amenazas) no van a pasar. Pero los que manejan los monopolios, la UEFA, tiene que ser transparentes. La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA pero tiene que ser dialogante y no amenazante".