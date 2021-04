Felipe Bianchi sobre speech de Florentino: "Como chilenos todos sabemos que el chorreo es un discurso falsísimo"

En conversación con la Redgoleta, Felipe Bianchi, afirmó que ha seguido de cerca cada acontecimiento de la Superliga, desde su nacimiento hasta su porterior fracaso en apenas dos días.

El comentarista deportivo comparó a Florentino Pérez con Ricky Ricón y criticó su discurso sobre los equipos chicos, cuestión que le hizo recordar la "ley del chorreo" en Chile.

"Me he reído, lo decente es reírse con la gente y no de la gente, pero debo confesar que me he reído de Florentino Pérez. El ridículo que hizo, la vergüenza ajena que da, haberse tirado así a la piscina", señaló.

Luego, bromeó: "Es como Ricky Ricón invitando a todo su curso al cumpleaños, pero no llegó nadie. Todos mandaron excusas. 'Sabe qué, gracias por invitar, me encanta que tengas plata y que quieras más plata, pero la verdad es que no voy a ir'".

Hinchas del Chelsea protestando por la Superliga este martes (The Guadian)

"Se quedó solo Florentino Pérez con esta idea absurda que pretende hacer más ricos a los ricos y pretende hacer desaparecer a los más pobres", expuso.

Sobre el speech de Florentino en la TV española, comentó: "En esa entrevista en el Chiringuito decía 'Si a nosotros nos va bien a todo el mundo le va bien', pero nosotros como chilenos sabemos muy bien que el chorreo es un verso falsísimo. Todas estas cosas hacen más ricos y más pobres a los pobres. No existe el chorreo, nunca ha existido".

"Me encanta que los deportistas y los hinchas reaccionaran, son los que les dan vida al fútbol. Y que le hayan hecho fracasar el negocio a Ricky Ricón me encanta más todavía", finalizó.