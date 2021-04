Florentino dice que no le preocupa que Chelsea y City aborten misión y asegura que PSG y Bayern también se unirán

Este martes el proyecto de la Superliga de Europa comenzó a tambalear, con la retirada del Manchester City y la probable salida del Chelsea.

Pero para Florentino Pérez, presidente de la Superliga de Europa, no es alarmante: "No me preocupa. La situación es tan grave que todos están de acuerdo en llevar a cabo este proyecto y buscar una solución. Nadie fue presionado".

De hecho cree que otros clubes también se unirán: "Estoy convencido de que el PSG y el Bayern se unirán finalmente a nosotros, pero todavía no hemos hablado con ellos".

Sobre las amenazas de la UEFA de sacarlos de la Champions League, señaló: "Por supuesto que jugaremos. Las amenazas y los insultos no son la forma correcta. No habrá sanciones porque estamos protegidos por la ley. Y por sentido común".

Hinchas del Chelsea protestando en contra de la Superliga de Europa (BBC)

Luego, insistió en que la Superliga es la solución para el fútbol: "Creemos que esto es lo mejor y que es nuestra responsabilidad. Estamos dispuestos a hablar con todos para salvar el fútbol".

"Estamos en una época de cambios y el Madrid siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo, tanto en la década de 1950 como en la de 1990 y hoy", finalizó.