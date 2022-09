AS Mónaco vs Reims | Cuándo y a qué hora juega Guillermo Maripán por la Ligue 1 de Francia

Este domingo continua la acción de la fecha 8 de la Ligue 1 de Francia, jornada que comenzará temprano en nuestro país cuando salten a la cancha el cuadro local del Stade de Reims y el AS Mónaco de Guillermo Maripán en el Estadio Auguste Delaune.

Duelo importante para el elenco del Principado, que inicia esta jornada ubicándose en el 9° lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, quedando momentáneamente a ocho unidades de los líderes, el PSG de Messi y el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez.

Los rojiblancos vienen de una semana que tuvo de dulce y de agraz, comenzando con un importante triunfo por 2-1 ante el Olympique de Lyon por la jornada 7 de la liga gala y concluyendo con una derrota por la mínima ante el Ferencváros de Hungría por la Europa League, resultado que los complica en su deseo de clasificar a la siguiente ronda del torneo UEFA, ubicándose 3° en su zona con 3 puntos, por detrás del mismo Ferencváros (6) y el Trabzonspor (3).

Stade de Reims por su parte, vive momentos más complicados y su derrota el fin de semana pasado por 1-0 frente al Toulouse los ubicó en el 16° lugar de la tabla de posiciones con apenas 6 puntos, quedando a una sola unidad de la zona de descenso.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Mónaco vs Reims?

AS Mónaco vs Reims juegan este domingo 18 de septiembre a las 8:00 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al AS Mónaco vs Reims?

El partido no contará con transmisión oficial por TV o streaming en territorio nacional, sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por Redgol.cl.