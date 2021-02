Siguen barriendo el piso con Gareth Bale: "Un desastre, no es ni la sombra del jugador que fue"

A Gareth Bale le llueven las críticas desde su arribo al Tottenham. El galés no ha podido conseguir una camiseta de titular y José Mourinho ya declaró que no puede "regalarle minutos".

Esta vez Jamie O'Hara, ex compañero suyo en el Tottenham, lo criticó duramente en entrevista con Daily Mail: "Parece una sombra del jugador que fue. Esta cesión está siendo un desastre. He jugado con él y siempre tuvo una gran confianza, creía mucho en sí mismo y era hasta un punto arrogante, pero ahora...".

En el mismo edio se preguntan: "¿Dónde está el Bale de 2003?", y afirman: "El golf no es el atajo adecuado para llegar a la élite de la Premier League".

Las juicios de O'Hara se suman a los de Graeme Souness, ex jugador de los Spurs, quien este lunes lo apuntó en Sky Sports: "Un jugador de clase mundial, que vuelve al club al que dice amar y es como si estuviera feliz de sentarse en el banco".

Y añadió: "Este es un tipo que era genuino, y no sabemos si todavía lo es porque no lo hemos visto lo suficiente.Tiene 31 años, y debería ser su mejor momento. Ahora durante los partidos la cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que está para salir".

Bale ha jugado 15 partidos desde que llegó al Tottenham, 10 de ellos como titular, y ha marcado cuatro goles.