El Atlético Mineiro de Eduardo Vargas llegaba al último partido del Brasileirao con la posibilidad de clasificarse directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para hacerlo, debía vencer a Corinthians de visita y además esperar otros resultados. Una misión realmente complicada.

Y el Mineiro cumplió con lo que debía. Venció por 1-0 al Corinthians, en el siempre complicado Neo Quimica Arena. El gol lo anotó Eduardo Vargas, quien cerró de manera enorme la temporada en el Brasileirao. El gol de penal a los 45' de partido significó su cuarto gol en los últimos cuatro partidos.

El delantero, que no está convocado por Chile para los próximos compromisos ante Polonia y Eslovaquia, había vivido un cierre complicado de temporada. Siendo suplente en su equipo y con varias lesiones. Todo, desde la recordada eliminación ante Palmeiras de la Copa Libertadores, en el cual Vargas fue expulsado.

Sin embargo, esos momentos parecen quedar atrás y Vargas retornó a su mejor nivel, apostando a mantenerse en el Mineiro de cara al 2023.

Mineiro a fase 2

El Mineiro, eso sí, no logró su cometido. Si bien venció por 1-0, no se dieron los resultados que necesitaba y finalmente quedó en la séptima ubicación del Brasileirao. Con esto, no logró meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores y deberá estar presente en la fase previa.

Sumó los mismos puntos del Athletico Paranaense, pero por los resultados conseguidos en los duelos entre ambos, el finalista de la Copa Libertadores consiguió la tan ansiada sexta ubicación.

Con esto, se acaba la temporada de Vargas. Solo logró seis goles en el año, cuatro de ellos en los últimos partidos. Sin embargo, cuando ya parecía fuera del Mineiro para el próximo año, este gran cierre pone en incertidumbre su futuro para la próxima temporada.

La tabla de posiciones en el Brasileirao