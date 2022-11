Byron Castillo no irá a Qatar 2022. Luego del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el que recogió el reclamo de Chile y determinó que se alteró la documentación del jugador, el seleccionado ecuatoriano quedó fuera de la nómina de la Tri para la Copa del Mundo.

La decisión, comunicada este lunes, fue justificada un día después por la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF), la que aseguró que Byron no fue convocado "ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones" y calificó la situación como "injusta y dolorosa".

Por su parte, el jugador no dejó ver pena alguna el día posterior. A través de Instagram, plataforma que en varias ocasiones anteriores utilizó para dedicar mensajes a Chile, Castillo aseguró que sigue "firme conta todo" y dedicó palabras a sus compañeros que sí estarán en el Mundial.

"Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo, vamos con fe. El sueño mío no termina, aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida", escribió Castillo en una historia.

"Vamos a esto, vamos a esto", cerró el jugador. Castillo sumó una foto del amistoso que Ecuador disputó el fin de semana pasado ante Irak, el último desafío antes de Qatar 2022 y donde recibió una fuerte entrada de un jugador rival que lo sacó a la media hora de juego.

Por su lado, los 26 nombres elegidos por Gustavo Alfaro viajarán hasta Medio Oriente para abrir la Copa del Mundo: este domingo 20 de noviembre, la Tri dará inicio al Mundial enfrentándose a Qatar desde las 13:00 horas. Más adelante, chocará con Países Bajos el viernes 25 y Senegal el martes 29.