Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza aseguraron que no se arriesgaran a que sus capitanes sean amonestados por usar esta jineta.

Brazalete One Love en la mira: Siete países renuncian a usarlo en Qatar por castigos de la FIFA

El Brazalete One Love es una iniciativa en el mundo del fútbol que es usado para apoyar diferentes inclusiones colectas al balompié, incluyendo claro al LGTBI+. Ha sido habitual en las diferentes selecciones europeas en este último tiempo, aunque lamentablemente, su usó tendrá un abrupta pausa en este mes de mundial.

¿La razón? La cita planetaria se juega en Qatar y su uso iría contra el artículo 13.8.1 del reglamento de equipamiento de la FIFA, que afirma que “para las competiciones finales de la FIFA, el capitán de cada equipo debe llevar el brazalete de capitán proporcionado por la FIFA”.

“La FIFA es una organización inclusiva que quiere poner el fútbol en beneficio de la sociedad apoyando causas buenas y legítimas, pero tiene que hacerlo en el marco de las normas de competición que todos conocen”, agregaron desde el ente rector del fútbol mundial.

Con este panorama las selecciones de Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza ya confirmaron que desistirán de usar esta jineta en suelo qatarí, ya que no quieren arriesgarse a que sus capitanes sean amonestados antes del inicio de los duelos mundialistas.

“La FIFA ha sido muy clara asegurando que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes visten los brazaletes (One Love, en apoyo al colectivo LGTBI) en el terreno de juego. Como federaciones nacionales, no podemos poner a los jugadores en la posición de recibir sanciones deportivas, incluidas amonestaciones (tarjeta amarilla), así que hemos solicitado a los capitanes que no vistan este brazalete en los partidos de la Copa del Mundo”, señalaron las federaciones de los países mencionados.

En esa misma línea, agregaron que “estamos preparados para pagar multas, como sucede normalmente cuando se rompe alguna regla en lo referente a las equipaciones, y tenemos un fuerte compromiso para vestir el brazalete. Aún así, no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ver tarjeta o incluso forzados a abandonar el campo”.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, creemos que no tiene precedentes. Le escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de utilizar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta”, concluyeron en el comunicado oficial.

Cabe recordar que el portero alemán Manuel Neuer había confirmado hace algunos días que usaría este brazalete en Qatar 2022, esto a pesar de los castigos que podrían caer. Habrá que ver si su postura sigue siendo la misma tras la decisión de su federación.