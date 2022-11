El Mundial de Qatar 2022 es ya por fin una realidad para los amantes del fútbol. Inicia un mes donde lo más importante será la pelota, aunque claro, con hechos extrafutbolísticos más que curiosos al tratarse de la primera cita planetaria realizada en el Medio Oriente.

Uno de esos hechos los vivió la periodista argentina Dominique Metzger, reportera que se encuentra cubriendo el mundial en suelo qatarí para el canal Todo Noticias y que fue víctima de un robo durante una conexión en directo desde Doha.

La propia comunicadora relató lo sucedido en conexión con el canal, donde señaló que “bueno, la experiencia de Qatar: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo un transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”.

“Fue un hurto, no fue nada violento (…) no me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí. Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar fotos con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”, agregó Metzger.

Hasta ahora el relato no tiene nada del otro mundo, ya que se trata de un hurto que más de alguno habrá sufrido en algún momento de su vida. Sin embargo, es en este punto donde la historia tiene una capítulo aparte en torno a la policía de Qatar.

“En un momento me preguntaron: ‘¿Qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”.

Metzger, atónita, concluyó que “insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”.

Habrá que ver si Dominique logra recuperar sus documentos para decir presente en el debut de la albiceleste en Qatar 2022, programado para este martes 22 de noviembre a las 07:00 (hora chilena) ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail.

Revisa el relato de Dominique Metzger acá: