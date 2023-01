Sergio Agüero estará retirado, pero no se perdió la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia que coronó a la Albiceleste campeona planetaria. El Kun fue invitado de lujo de su selección y Lionel Messi, con quien compartió anécdotas que se siguen revelando de boca del mismo ex delantero.

En conversación por Twitch con el ex jugador Carlos Alfaro Morano, el Kun Agüero contó una sabrosa historia vivida con Messi sólo minutos después del pitazo final que devolvió a Argentina a la gloria.

“Estábamos en un momento sentados, tomándonos fotos y videos, pasándolo muy bien. Y en un momento lo miro y le digo: ‘y la copa del mundo dónde está’. Me dice ‘anda a buscarla’. Intento ver dónde la tenían y la tenía (Germán) Pezzella o Guido (Rodríguez), y dije ‘Leo está allá’. Le digo ‘si quieres te levanto en caballito y vamos dando la vuelta olímpica’”, dijo el Kun.

Agrega que “yo pensaba que eran 15 metros, tampoco toda la vuelta olímpica, porque si no me rompía la espalda. En un momento vamos al córner y yo lo miro a Leo como diciendo ya es hora de que bajes. Seguimos unos metros más y ahí entendió, me hico con la mano. No sabía lo que me dolía la espalda”.

Agüero sentenció que “esa trayectoria, la vueltita por detrás del arco fue espectacular, y quedó esa foto en todos lados. Para mí llevarlo acá arriba, al final somos muy amigos y es un reconocimiento a él como amigo. Disfrutamos juntos”.

Argentina sumó su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 tras los títulos de 1979 y 1986. La espalda de Sergio Agüero sufrió más de la cuenta, pero fue un precio que el Kun quiso pagar en homenaje a su amigo, Leo Messi.