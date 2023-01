Pese a estar retirado del fútbol profesional, el Kun Agüero acompañó a la selección argentina en Qatar 2022 y fue uno más de las celebraciones luego de que la Albiceleste levantara la Copa del Mundo. Ahí, fue quien llevó en sus hombros a Lionel Messi mientras se paseaba con el trofeo.

Ahora, el exseleccionado argentino reveló más detalles de lo que fue esa noche en el Estadio Lusail y del reto que le llegó por parte del mismo Messi. En su canal de Twitch, el Kun confesó que se pasó un poco de copas y que recibió una parada de carros del 10.

"Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. Eramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea ahí en Qatar. En un momento, Leo se enojó y me dijo 'para'. ¿Cómo para? ¡Somos campeones del mundo!", comentó el Kun.

"Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazon estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol", agregó.

Además, Kun reveló que casi se va a Argentina de un viaje y se olvida de su hijo Benjamín, quien lo acompañó a Qatar. "Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: 'Dale, vamos. Presentemos el pasaporte, todo'", narró.

"Me iba con la selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llame a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo", confesó entre risas el Kun, ya todo un profesional del mundo del streaming.