Kun Agüero anunció que no solo comandará uno de los equipos de la Kings League, la liga de futbolito que armaron streamers y exfutbolistas, sino que pondrá la camiseta y disputará partidos.

Kun Agüero tendrá su revancha con el fútbol. Luego de tener un retiro obligado por una arritmia cardíaca que lo afectó poco después de llegar al Barcelona, el exseleccionado argentino que se ha mantenido alejado de las canchas ahora prepara su regreso.

Eso sí, no al fútbol profesional. Será en la Kings League. La famosa liga de fútbol amateur liderada por streamers y exjugadores comenzará en el próximo mes, y el Kun anunció de manera sorpresiva que no solo será capitán de un equipo, Kunisports, sino que también se pondrá camiseta para jugar.

"Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente. Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía", reveló.

¿Qué es la Kings League?

Hace unos meses, el exfutbolista Gerard Piqué anunció la creación de la Kings League, un torneo de futbolito con jugadores retirados y algunos streamers de España. Así, fichó a nombres como Kun Agüero e Iker Casillas, sumado a reconocidos personajes de Twitch como Ibai Llanos.

El famoso torneo, a transmitir por Twitch, se comenzará a disputar oficialmente este domingo 1 de enero. En total, tendrá 12 equipos participantes, donde destacan Ultimate Mostoles de DjMaRiio, Porcinos FC de Ibai, Kunisports del Kun e 1K de Casillas.

Estos estarán compuestos de jugadores jóvenes que pasaron un draft -un listado como los que se hacen en la NBA y NFL de Estados Unidos-, pero también de algunos con más experiencia. Por ejemplo, Chicharito Hernández, aún activo, jugará un partido en el equipo de Ibai y el Kun será el jugador 12 de Kunisports.