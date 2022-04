La clasificación de Villarreal a semifinales de Champions League, tras dejar en el camino al poderoso Bayern Munich, llevó a los chilenos a recordar al Submarino Amarillo que comandó Manuel Pellegrini y que en el 2006 también llegó a esa instancia, donde cayó con Arsenal.

Uno de los miembros de ese plantel era el portero uruguayo Sebastián Viera, quien amablemente conversó con Redgol sobre el recuerdo de esa época y alabó lo que hizo el Ingeniero al mando del elenco español.

El meta, que actualmente juega en Junior de Barranquilla, comentó que "acá estábamos mirando el juego con mucha expectativa, muchos nervios. La verdad es que Villarreal jugó una muy buena serie, dejó afuera a uno de los grandes de Europa. Feliz por Fernando Roig (presidente de Villarreal), por su familia y por toda la ciudad".

Luego comentó que "Villarreal siempre se ha caracterizado por ser como una familia, lo cuidan mucho al club. Es un equipo muy humano, muy humilde en el sentido que sigue una misma línea. La gente que juega ahí es espectacular".

Viera comparó el elenco actual con el que integró hace más de 15 años. "Este Villarreal es de transiciones un poco más rápidas, nosotros teníamos un juego colectivo, que era el de Barcelona y el nuestro. Teníamos mucho la pelota, era un equipo de mucha tenencia, el cual ahora no se ve tanto, pero saca buenos resultados y es un equipo muy fuerte", manifestó.

Añadió el arquero que "hay que ver la diferencia de nombres que había antes, como el caso de Román Riquelme, de Forlán, de Sorín, que tenían mucha trayectoria y hacía un equipo de mucha jerarquía".

El formado en Nacional agregó que Villarreal "no es tan grande porque no tiene la hinchada ni la historia que tienen Atlético, Real Madrid o Barcelona, pero no le falta nada. Creo que es potencia mundial en cómo trabaja en inferiores, es de los más organizados del mundo. Se ve a la vista por los resultados que está consiguiendo".

Finalmente, tuvo palabras para Pellegrini. "Manuel fue como un padre para mí, llegué muy joven a Villarreal, tenía 20 años. Lo quiero mucho, aunque no lo he visto en estos últimos años. Pero siempre lo sigo, es un técnico muy exitoso, sus equipos hacen historia y andan bien. En ese entonces no era fácil manejar ese equipo y él le sacó el máximo provecho".

Y sobre la chance de que dirija alguna vez a la selección chilena, manifestó que "no sé si a Manuel le da felicidad dirigir una selección, pues es diferente a estar en un equipo, que se vive día a día. Ojalá se dé para el fútbol chileno, junto a Bielsa debe ser de los mejores técnicos de su historia".