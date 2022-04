Manuel Pellegrini revela su verdadero anhelo para finalizar la temporada... y no es clasificar a la Champions League

La final de la Copa del Rey está cada vez más cerca para el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini clasificó al torneo español más antiguo luego de vencer 3-2 en el marcador global al Rayo Vallecano, ilusionando a la hinchada verdiblanca con la posibilidad de obtener el título por tercera vez en su historia.

El técnico chileno ya enciende los ánimos para la esperada final que disputará ante el Valencia. En conversación con El Larguero de Cadena Ser, el Ingeniero expresó que "ganar la Copa del Rey sería un título para los hinchas, quizás desde el aspecto emocional, más importante que entrar a la Champions".

Ser el campeón de España es un escenario que ilusiona mucho al entrenador nacional. "Ganar un título con el Betis sería una experiencia extraordinaria", aseguró Pellegrini, quien dirige al conjunto andaluz desde junio de 2020, luego de un corto paso por el West Ham.

Eso sí, el entrenador también mantiene la calma. "Sabemos que hay mucha expectativa sobre esa final, pero por lo menos hasta ahora hemos podido centrarnos bien en La Liga", dijo el entrenador bético, que viene de un potente triunfo ante el Cádiz y se prepara para enfrentar a la Real Sociedad este viernes por La Liga.

El posible futuro de Pellegrini en España

Manuel Pellegrini no descarta continuar en España cuando finalice su contrato con el Betis en 2025. El técnico chileno reconoció que tiene "una exigencia personal muy alta. Todo lo que haya hecho para atrás no me sirve para adelante y quiero mantenerme plenamente vigente".

¿Su futuro podría estar en el Sevilla? Sería complicado, según el Ingeniero. "Pero independiente de eso, estoy orgulloso del cariño de la gente del Betis y también tengo respeto de la gente partidaria de Sevilla", comentó. Una posible llegada a la selección española sería más complicada, ya que Pellegrini la descartó tajantemente.