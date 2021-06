¡Se acerca al Lyon! Tiane Endler se despide del PSG femenino: "Es momento de buscar otro proyecto para sumar experiencia y crecer"

Christiane Endler confirmó la madrugada de este miércoles su adiós al Paris Saint-Germain femenino, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales. Ahora, todo apunta a que la capitana de la selección chilena femenina firmará en el Olympique de Lyon, donde buscará ganar la UEFA Champions League femenil.

La guardameta realizó el anuncia apenas algunas horas luego del meritorio empate sin goles entre La Roja y Alemania, en un duelo amistoso preparatorio para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Quiero comunicar que luego de un profunda reflexión de muchos meses he decidido no renovar con el Paris Saint-Germain. Luego de cuatro temporadas en este maravilloso club, creo que he cumplido un ciclo", comenzó escribiendo Tiane.