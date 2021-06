Samuel Eto'o sorprende a todos: "Si yo pudiera fichar a Sergio Ramos para el Barcelona, no lo dudaría"

La relación entre el Real Madrid y Sergio Ramos llegó a su fin y son varios los equipos que se ilusionan con tener al defensor en sus filas, siendo el PSG el que lleva la delantera para tener al ex capitán merengue.

Pese a la identificación del defensa con el Madrid, a Samuel Eto'o, un ex azulgrana, no le molestaría verlo en el Barcelona, el máximo clásico de la Casa Blanca.

"Si yo pudiese ficharlo para el Barça, no dudaría. Personalmente, soy aficionado del PSG, así que ojalá podamos traerlo a París. Nos ayudaría a conseguir la Champions que tanto nos está costando", afirmó el ex delantero en conversación con AS.

Samuel Eto'o fue figura en el Barcelona (Getty Images)

El camerunés también se refirió a la negociación en la que está Lionel Messi para seguir en el Barcelona, algo que tiene en vilo a todo el mundo culé.

"Se que Messi ama al Barcelona, que no tiene problemas y que no es cuestión de dinero. Lo único es el proyecto, que tiene que ser fiable y sé que Joan lo está haciendo", indicó el ex atacante.

Agregando que "tiene que disfrutar el tiempo que le queda, el fútbol se lo debe, no solo el Barça. Él siempre nos da, tiene que disfrutar y ganar títulos. Messi es Dios y cuando tienes un Dios solo lo tienes que admirar".