Sergio Ramos se va quemando todo en Real Madrid: “Acepté la oferta de un año y me dijeron que había caducado”

No cabe duda que la gran noticia de las últimas horas es la salida oficial de Sergio Ramos del Real Madrid, quien durante 16 años defendió esos colores, se consagró como ídolo y conquistó todos los títulos posibles en España, Europa y el mundo.

Por lo mismo, el defensor aclaró todos los rumores sobre su partida en la conferencia de despedida y aseguró tajantemente que no se va por dinero y que el gran responsable de su ida del club era el propio Real Madrid.

“Han pasado muchas cosas. Circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir. Mi propósito era seguir aquí (…) me remonto a la Liga de confinamiento: a raíz de ahí, el club me ofreció la posibilidad de ampliar mi contrato, pero por el COVID se fue dejando al margen. En estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema económico. Yo quería dos años y tranquilidad para mi y mi familia”, partió diciendo.

“En las últimas charlas de negociaciones, acepto la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad, la que yo no me había enterado”, mencionó, traspasando toda la culpa a la dirigencia merengue.

“A mí nunca se me había dicho que mi oferta tenía una fecha de caducidad. Es respetable, pero me sorprendió que la oferta que tenía había caducado”, insistiendo que “se dice que mi oferta ha caducado teniendo contrato hasta el 30 de junio. Me sorprendió que la propuesta hubiera caducado”, complementó.

Al ser consultado sobre los motivos de esta supuesta fecha de caducidad, el defensor respondió que “desconozco los motivos por los que la oferta Ramos tiene una fecha de caducidad. Dentro de un periodo de negociación entiendo que lo que se pedía era una cosa y luego otra y hay un trato amigable. Quizás malinterpreté, pero nadie me comentó que mi oferta tuviera fecha de caducidad”, sentenció sobre el tema.

De esta manera, Sergio Ramos da por cerrada su historia con el Real Madrid y ahora se enfoca en buscar nuevo club: Sevilla, Manchester City, París Saint-Germain y Chelsea son algunos de los pretendientes. Lo único claro es que fue el propio defensor quien afirmó que “nunca jugaría en el Barcelona”.