Sampdoria vs AC Milan | Fecha, hora y canal para ver a Zlatan por la fecha 10 de la Serie A

El Estadio Luigi Ferrari será testigo del duelo donde la Sampdoria recibirá al AC Milan por la décima fecha del calcio italiano. El equipo local está ubicado en la mitad de la tabla sin mayores compromisos con el descenso pero tampoco muestra un gran rendimiento que le permitiría aspirar a clasificar a los torneo europeos, ubicándose en la 12ª posición con 11 puntos en los nueve encuentros disputados en la interesante Serie A.

En AC Milan por el contrario no sólo llega como líder de la Serie A,sino que además en condición de invicto en el torneo italiano sumando 7 triunfos y 2 empates en toda la campaña de esta temporada, seguido pero a 5 puntos del Inter de Milán que se ubica segundo en la tabla de posiciones.

En el conjunto milanes aún no se ha resuelto la reapación de su goleador Zlatan Ibrahimovic que con 39 años, se lesionó el tendón en la victoria del AC Milan contra el Napoli. El delantero se vio obligado a salir del campo de juego y se detonaron las alarmas en el banquillo rossonero, porque se estimaba que estaría de regreso para mediados de este mes de diciembre.

Sin embargo a solo 2 días de su lesión, Zlatan sorprendió a todos en Milanello, presentándose a los entrenamientos. Este ha estado haciendo un fuerte trabajo diferenciado para volver antes de tiempo, y parece estarlo logrando. Según lo informado por La Gazzetta dello Sport el sueco estaría presionando para entrar en la convocatoria del partido de este fin de semana por Serie A ante Sampdoria.

Es decir, una semana antes de las previsiones más optimistas que surgieron desde su lesión en San Paolo. El AC Milan prefiere no arriesgar, pero el jugador hará todo para llegar. Se esperan nuevos exámenes médicos en las próximas horas.

Fecha y Hora: ¿Cuándo juegan Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A?

El partido entre Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A se juega el domingo 06 de diciembre desde las 16:45 horas.

El delantero quiere jugar ante Sampdoria a pesar de haber lesionado hace unos dias. /Foto Getty Images

Televisión ¿en qué canal o dónde ver en VIVO por tv el duelo Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A?

El partido entre Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A será transmitido por ESPN en sus diferentes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

También podrá ser visto a través del canal Rai Italia

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming el partido Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A?

El partido entre Sampdoria vs Acá Milan por la 10ª fecha de la Serie A se podrá ver a través de ESPN PLAY y la APP Fanatiz

