Prensa italiana contundente: "Mientras Zlatan Ibrahimovic juega para el equipo, Cristiano Ronaldo lo hace para sí mismo"

No cabe duda que Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo son los grandes animadores de la Serie A de Italia y todas las miradas casi siempre están sobre lo que hacen dentro y fuera de la cancha.

Los delanteros del Milan y de la Juventus son sin lugar a duda los líderes de sus equipos y por eso la comparación puede ser del todo odiosa, y es lo que hizo el Corriere dello Sport, quien asegura que el sueco juega más para su equipo, al revés del portugués.

"Mientras Zlatan juega para el equipo, Cristiano lo hace para sí mismo”, afirmó el periodista Alberto Polveros.

El profesional escribió una columna donde fue mucho más allá de la comparación futbolística, porque se atrevió a decir que CR7 juega "cuando quiere".

“Ibra siempre quiere jugar, incluso en la primera ronda de la Copa, Ronaldo en cambio elige cuándo y cómo quiere jugar”, disparó.

Agregando que “Ibrahimovic es el vestuario, Cristiano es la suite. El primero se enoja en el terreno de juego cuando un compañero le hace un pase mal y Ronaldo se enoja cuando su compañero no le da un pase directo”.

Duro golpe para Cristiano Ronaldo al que lo acusan de no estar interesado en lo que pasa con Juventus cuando él no juega, al revés de lo que pasa con Zlatan, que cuando no le toca estar, apoya constantemente a sus compañeros.