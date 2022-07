El director deportivo del cuadro genovés, Daniele Faggiano, reconoció que entre los varios nombres que manejan para reforzarse está el de Diego Valencia. Y también señaló que siguen a Benjamín Kuscevic, otro formado en la UC, aunque no buscan fichar jugadores para su puesto.

Julio ya está aquí y los memes se han tomado la bienvenida al séptimo mes del año, pero el mercado de fichajes en el fútbol no se detiene y también sigue trayendo noticias. Bajo ese contexto, en Universidad Católica de seguro estarán atentos al interés que tiene la Sampdoria en Diego Valencia.

Así al menos lo reconoció recientemente el director deportivo del elenco de Genova, Daniele Faggiano, quien destacó que el delantero formado en San Carlos de Apoquindo es uno de los varios nombres que tienen en carpeta para reforzarse, pero también descarta que se lo lleven en esta ventana de transferencias.

En conversación con La Tercera, el directivo genovés resaltó que el Pollo "es un jugador que nos ofrecieron en este mercado", y también resalta que "no es un nombre desconocido para nuestro departamento de scout. Sabemos las condiciones del jugador chileno". Y tras eso aclara.

Faggiano deja en claro que Valencia "es un jugador que nos presentaron y que también hemos seguido", pero de igual manera no tiene problemas en reconocer que de momento no lo llevarán a la ciudad portuaria del noroeste del país de la bota. "Sin embargo, dijimos que no por ahora. Esa es la realidad", lanzó.

Junto con eso, Faggiano también tiene en su oficina el registro de otro chileno formado en Universidad Católica, Benjamín Kuscevic. Medios italianos reportaron que el técnico Marco Giampaolo lo quería para reforzar la defensa, pero el director deportivo aclara que las partes no se han acercado.

"A Kuscevic también lo conocemos, pero no es un puesto en el que estemos trabajando. Es un buen jugador, pero nuestros objetivos son otros", reconoció el directivo italiano para cerrar.

Así, de momento Diego Valencia seguirá en la UC y Benjamín Kuscevic hará lo propio en Palmeiras. Bajo ese contexto, los Cruzados buscarán reponerse de la dura caída ante São Paulo por Copa Sudamericana enfrentando la fecha 16 del Campeonato Nacional 2022. Este domingo 3 de julio, desde las 17:30 horas, reciben a Coquimbo Unido en San Carlos de Apoquindo.