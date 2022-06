Diego Valencia le avisa a Sao Paulo que no se la llevará pelada en la Sudamericana: "Queremos dar pelea a los grandes equipos"

Diego Valencia anotó dos goles contra San Felipe en Copa Chile y recuperó la confianza perdida en la primera parte del año, donde no consiguió emular el rendimiento mostrado en las temporadas pasada en la Universidad Católica.

En conferencia de prensa, el ariete cruzado manifestó que "el lugar donde más cómodo me siento es de centrodelantero. He jugado de extremo porque así me lo piden, pero soy consciente que jugando de 9 sé que voy a sacar más rendimiento. Esa oportunidad ante San Felipe quise aprovecharlo al máximo y se disfrutó".

Por lo mismo es que el colmillo afila de cara a lo que será la Copa Sudamericana, donde este jueves la UC enfrenta a Sao Paulo. "Queremos competir. Hay grandes equipos en la Sudamericana y queremos pelear con ellos, medirnos y ser un equipo competitivo", añadió el Pollo.

De todas maneras no se vuelve loco, pues tiene claro que se enfrentan a clubes poderosos. "Vamos a ir paso a paso, estamos enfocados en el partido de ida, luego será la vuelta. Primero hay que afrontar de la mejor manera esta llave", indicó.

Alabó la llegada de Holan manifestando que "el equipo vio un crecimiento, que es lo que buscábamos en estos días de entrenamiento, agarrando el ritmo e intensidad que quiere el profe. Sabemos que estamos lejos de nuestro techo, tanto en lo personal como a nivel grupal. Debemos aumentar nuestro nivel de juego".

Finalmente se refirió a lo que es la llegada de Mauricio Isla, que le da un salto de calidad al plantel de la Católica. "Es un tremendo jugador, eso todos lo sabemos, pero también es una gran persona. Me ayudó mucho a entrar en confianza cuando estuve en la selección", sostuvo.

Finalmente señala que "viene a aportar muchísimo a este equipo y en el contacto con los más jóvenes, nos va a enseñar mucho. Hará crecer a los jugadores competitivos que ya tenemos, será de gran ayuda para el equipo y para él también".