El delantero del Liverpool, Sadio Mané, se mostró emocionado tras ganar la Copa Africana de Naciones junto a la selección de Senegal y aseguró que es el éxito más relevante de su carrera.

En la final frente a Egipto perdió un penal en el primer tiempo, pero luego marcó el definitivo en la definición desde los doce pasos tras un empate 0-0.

"Es el mejor día de mi vida y el mejor trofeo de mi vida", dijo el atacante de 29 años.

Luego, afirmó: "Gané la Liga de Campeones y algunos otros trofeos, pero este es especial para mí. Esto es más importante para mí".

Sobre el penal perdido en la primera mitad, comentó: "Cuando fallé el primer penal, fue un gran golpe para mí. Pero mis compañeros de equipo se me acercaron y me dijeron 'Sadio, perdemos juntos y ganamos juntos. Te conocemos. Has hecho demasiado por nosotros, sigue adelante'".

"Eso me hizo más fuerte y creo que marcó la diferencia cuando marqué en la definición. Todos los muchachos vinieron a mí y me dijeron 'Sadio, confiamos en ti' y eso me dio más motivación. El trofeo pertenece a todo el equipo de Senegal, todos lo merecen", reveló.

Sadio Mané juega desde 2016 en el Liverpool, donde conquistó la Champions League en 2019, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes el mismo año. En 2020 ganó la Premier League.