Rummenigge y el retorno de la Bundesliga: "Tendremos una audiencia de mil millones de personas"

Por fin vuelve el fútbol de primer nivel, con el regreso de la Bundesliga, pactado para este sábado, donde se espera que exista un récord de audiencia.

El presidente de Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, comentó el regreso a la actividad y todo lo que ello rodea, luego de meses difícil a causa del coronavirus.

"Nuestra liga es la primera de élite en volver a jugarse, será además la única alrededor del mundo en ser retransmitida por televisión. Asumo que tendremos una audiencia de mil millones de personas en todos los rincones del mundo", señaló el ex delantero alemán, en declaraciones que reprodujo la agencia DPA.

El ex 9 no se quedó ahí, porque agregó que "no será solo publicidad para el fútbol alemán y nuestra competencia, también para todo el país y especialmente para los políticos alemanes que han hecho esto posible con una muy buena planificación".

El chileno Charles Aránguiz deberá esperar hasta el lunes para ver acción, con el duelo entre Werder Bremen y su Bayer Leverkusen, desde las 14:30 horas.