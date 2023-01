Un duelo que hasta hace pocas horas tendría poco interés en nuestro país se llevará a cabo este miércoles en Italia. No obstante, todo cambió cuando se confirmó el fichaje del chileno Pablo Galdames por el US Cremonese, conjunto que enfrenta esta jornada a la AS Roma por los cuartos de final de la Coppa Italia.

¿Cuándo juegan AS Roma contra Cremonese por cuartos de final de la Copa Italia?

AS Roma recibe en el Stadio Olimpico al US Cremonese este miércoles 1 de febrero a las 17:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming los cuartos de final de la Copa Italia?

El partido por Copa Italia entre la "Loba" y el nuevo conjunto de Pablo Galdames no será transmitido por TV en nuestro país, sin embargo, podrás verlo en vivo vía streaming a través de la app STAR+.

Pablo Galdames y nueva aventura en el Viejo Continente:

El formado en Unión Española volverá a la Primera División de Italia para ir a préstamo al Cremonese y en ese contexto se confesó con Redgol.

El hijo mayor de la dinastía Galdames conversó con Enzo Olivera, corresponsal en Europa de Redgol, a quien le comentó que justamente este duelo frente a la “loba” podría ser su debut con la camiseta Grigiorossi,indicando que “Viajo hoy (martes 31 de enero)porque quieren que vaya citado mañana por la Copa Italia ante la Roma. El entrenador Davide Ballardini me conoce y quiere que esté ahí”.

Podrás ver la entrevista completa de Redgol a Pablo Galdames en el siguiente enlace.

Los números de Galdames en Genoa:

El exmediocampista de Vélez Sarsfield de Argentina y seleccionado nacional jugó 19 partidos en el Genoa en la temporada 2021-22, no obstante, su equipo no pudo mantener la categoría y terminó por descender a la Serie B.

Esta temporada en la B, el chileno no habia tenido la temporada ideal y solo disputó cuatro duelos de 22 jugados, todos como alternativa y con un total de apenas 68 minutos de acción.