Dos semanas quedan para que el Campeonato Nacional 2023 viva su puntapié inicial después de una larga espera, pero el torneo ya tiene su primera gran polémica después del remezón que provocó Roberto Tobar con su primer gran golpe tras llegar a ser el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, donde recientemente despidió a 14 árbitros.

Y es que el ex juez FIFA llegó con todo al sillón del referato criollo y planea hacer una reestructuración total en el área, por lo que tomó la decisión de cortar 14 cabezas que, según su criterio, no lo estaban haciendo de la mejor manera. Algo que podría preocupar un poco menos de no ser porque quedan 14 días para que comience la acción.

"Yo arriesgo, aunque salga perdiendo, para que el fútbol nacional mejore"

Según dio a conocer La Tercera, la mesa directiva de réferis que dirige Tobar y también cuenta con la presencia de Carlos Ulloa, Julio Bascuñán, Christian Schiemann, Claudio Ríos, Bárbara Bastías y Julio Díaz, dio a conocer que 14 silbantes fueron sacados de sus cargos.

En el extenso listado hay nombres como Raúl Orellana, Claudio Aranda, Rafael Troncoso, Omar Oporto, Patricio Blanca, Manuel Requena y Fabián Aracena, entre varios otros. Así, Roberto Tobar tuvo que salir a defender su decisión.

En conversación con el citado medio, Tobar argumentó que "yo arriesgo, aunque salga perdiendo, para que el fútbol nacional mejore. Hay una cuestión de estilo, ese es uno de los motivos. Busco potenciar de mejor forma a los árbitros que están en Primera, a los que dirigen internacionalmente y hacer un trabajo transversal para capacitar y dar experiencias".

Para cerrar, Tobar argumenta que la decisión se toma en base al "analizar una serie de variables, tales como la edad, rendimiento y proyección de los implicados”.

Finalmente, también se dio a conocer que Fernando Vejar y Manuel Vergara pasarán a ser árbitros categoría FIFA, esto tras el retiro del propio Tobar y también de Julio Bascuñán cuando la temporada 2022 recién pasada llegó a su fin.