Si hay algo por lo cual el Mundial de Qatar 2022 quedará en la historia, además de tener probablemente la mejor final y ser el torneo con más goles, es por la gran cantidad de minutos de tiempo adicional que vimos en casi todos sus partidos.

Fue una cosa cotidiana ver entre cinco y hasta catorce minutos de adición en los partidos, esto independiente de ser el primer o el segundo tiempo de la brega. Todo los minutos perdidos por cambios, lesiones, goles y revisiones del VAR se recuperaban. Y vaya que se lo tomaron en serio.

Esta práctica en tierras qataríes hizo que inmediatamente se pensará en poder aplicar estos largos tiempos de adición en nuestro querido fútbol chileno, algo que Roberto Tobar, el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, descartó completamente, por lo menos en el corto plazo.

En calidad de invitado en el programa RedGol en La Clave, el ex árbitro afirmó que “el tiempo agregado, como somos neutrales en Chile viendo el mundial, se ve como algo que se puede aplicar acá, pero también hay que tener una etapa de transición. Si tu equipo va ganando y les doy 15 minutos de descuento, me vas a reclamar, porque no vas a entender de donde saqué ese tiempo”.

“Lo debemos ver y ser criteriosos. Eso es a través de inducciones que podemos darle a los equipos de Chile. Es bueno conversarlo, no llegar e implementar cosas así como así. Es una buena alternativa, pero esto hay que hacerlo bien elaborado y con calma, en comunicación con todos los actores del fútbol chileno”, agregó Tobar.

La instrucción de dar tanto tiempo de adición en los partidos del Mundial de Qatar 2022 vino directamente desde nada más ni nada menos que Pierluigi Collina, histórico réferi italiano y actual jefe arbitral de la FIFA.

“El objetivo es ofrecer más espectáculo a los espectadores del Mundial. Lo que queremos evitar es que un partido dure 42, 43, 44, 45 minutos de juego activo. Eso no es aceptable”, afirmó Collina durante el mundial. ¿Veremos en algún momento algo similar en Chile?

Revisa la entrevista de Tobar en RedGol en La Clave:

