River Plate de Paulo Díaz y Vélez Sarsfield empataron sin goles en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, duelo que sentenció la eliminación del Millo tras la polémica decisión del árbitro chileno Roberto Tobar, quien anuló el gol de los locales en los minutos finales en el monitor del VAR.

Tobar fue ayudado por los compatriotas Christian Schiemann (asistente 1), Claudio Ríos (asistente 2) y Nicolás Gamboa (cuarto árbitro); más los brasileños Rafael Traci (encargado del VAR) y Braulio Machado (asistente VAR).

Los reclamos de River Plate insisten en que las imágenes no son claras para evidenciar la mano de Matías Suárez. Sin embargo, la cuenta en Twitter del especialista ÁrbitroInternacional explican por qué Tobar incluso pudo tomar una buena decisión pese a las limitaciones técnicas del VAR.

“Cuando las cámaras no dan, como hoy, un VAR experimentado marca la diferencia. Bascuñán, Gallo, Vigliano, por ejemplo, tienen esa habilidad de ver más allá de lo que muestra la cámara. Se fijan en los cambios de rotación del balón, los cambios de ángulos”, sostuvo @ArbitroInteBlog.

Es que cuando la pelota pega en la mano la rotación del balón siempre cambia, a diferencia del impacto en otro lado del cuerpo, algo que para los réferis es una especie de ley intrínseca.

La publicación agrega que la “intuición se usa todo el tiempo, es fundamental. En el VAR no debería ser, pero ante la ausencia de cámaras es una herramienta más para llegar a una decisión correcta”.

La cuenta dedicada a analizar y debatir sobre cuestiones arbitrales sentencia: “¿que es lo más ortodoxo? Claro que no. Deberíamos poder ver cosas claras con las cámaras. ¿Que es el único recurso que tenemos? Sí. ¿Que estamos entrando en un limbo peligroso, abriendo una caja de Pandora? También. Y algún día esa experiencia va a fallar, y la culpa será como siempre, del árbitro, que tuvo que decidir a punta de indicios y experiencia más no de evidencia. ¿Error claro y manifiesto? Sí. ¿Que lo sabíamos? No, probablemente no y es el juego peligroso de todo esto”.