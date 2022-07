Roberto Tobar anula el gol que pudo salvar a River Plate en Copa Libertadores y se gana críticas de Diego Latorre: "No es para mirarla 45 veces"

River Plate estuvo a unos pocos centímetros de poder igualar la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield pues a falta de 10 minutos para que terminara el compromiso de vuelta habían logrado el empate por medio de Matías Suárez tras un gran centro de Esequiel Barcó.

Sin embargo, el juez del encuentro, Roberto Tobar, fue advertido desde la sala de VAR que la acción debía revisarse pues había posibilidad de una mano por parte del atacante del cuadro millonario y a partir de ahí el árbitro empezó una profunda revisión de las diferentes repeteciones de la acción.

Finalmente, tras mirar en repetidas veces lo sucedido, el chileno decidió anular la anotación que hubiese significado que el equipo donde milita Paulo Díaz pudiera, al menos, forzar los penales en una eliminatoria que se definió gracias al 1-0 que logró el Fortín en condición de local en Liniers.

Esta determinación le valió algunas críticas al colegiado y una de ellas vino por parte de Diego Latorre durante la transmisión de Espn del partido. "No le encuentro explicación, están arruinando el fútbol. No veo la mano. No es para mirarla 45 veces", dijo el exjugador sobre lo hecho por el árbitro.

El resto del compromiso se volvió bastante complicado para Tobar pues todo era reclamado por parte de River Plate y cuando terminó fue encarado por todo el equipo local que pedía explicaciones de su decisión.